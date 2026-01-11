شكرا لقرائتكم خبر بدأ العد التنازلي.. 100 يوم على انطلاق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 stc لعام 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ العد التنازلي لانطلاق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 stc لعام 2026، الجولة الخامسة من البطولة، إذ لم يتبق سوى 100 يوم على انطلاق هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للعام السادس على التوالي، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026 على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.

وبفضل موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر، رسخت جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 stc منذ انطلاقها في عام 2021 مكانتها كواحدة من أكثر سباقات البطولة تشويقا وحماسا، إذ يجمع السباق الليلي بين السرعات القياسية وتجارب الترفيه العالمي.

وتعد حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، بمتوسط سرعة يبلغ 252 كلم في الساعة، ويقضي السائقون نحو 79 % من زمن اللفة عند أقصى سرعة، ومنذ عام 2021 استقبل الحدث ما يقارب ثلاثة أرباع مليون زائر قدموا من مختلف مناطق المملكة وأكثر من 130 دولة، ما يعكس مكانته كحدث رياضي وترفيهي عالمي.

ولم يقتصر أثر جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 stc على المنافسات داخل الحلبة فحسب، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تواصل إلهام الأجيال القادمة وتمكينها.

وقبل سباق أبريل الأخير في 2025م، تعاونت شركة رياضة المحركات السعودية مع 61 مدرسة وجامعة في مختلف مناطق المملكة، للتعريف بالفرص المهنية التي تتيحها استضافة بطولات رياضة المحركات العالمية.

وأسهمت هذه المبادرات في إشراك أكثر من 17 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة بشكل مباشر عبر برامج تعليمية متخصصة شملت جولات تعريفية، وفعاليات كارتينغ، وأياما مهنية، وبرامج تطوعية، ومسارات لتطوير المواهب، إضافة إلى الوصول لـ253 ألف طالب وطالبة عبر ورش عمل افتراضية.

ومنذ 2021، أسهمت شركة رياضة المحركات السعودية في إشراك أكثر من مليون طالب وطالبة ومتطوعين، مستفيدة من قوة رياضة المحركات في فتح أبواب جديدة وتحفيز الطموح، وبناء مستقبل أكثر إشراقا للجيل السعودي القادم.

وشهد سباق العام الماضي في جدة فوز سائق فريق مكلارين أوسكار بياستري بأول انتصار له في المملكة، متقدما على سائق ريد بل ماكس فيرستابن، وسائق فيراري شارل لوكلير، وسط حضور جماهيري كبير عكس المكانة المتنامية للسباق على روزنامة بطولة العالم لـفورمولا 1، كما استمتع الحضور بعروض فنية عالمية أقيمت عقب نهاية المنافسات.

وفي نسختها المقبلة 2026، تستضيف البطولة سيارات جديدة، وفرقا جديدة، وبطل عالم جديد، إذ يتوقع أن يشكل موسم 2026 محطة مفصلية في تاريخ فورمولا 1 مع تقديم سيارات جديدة كليا صممت لتعزيز التنافسية وتقديم سباقات أكثر ندية وتشويقا، إلى جانب انضمام فريق كاديلاك ليصبح عدد الفرق 11 فريقا، والظهور الأول المرتقب لفريق أودي، كما ستستقبل جدة بطل عالم جديد للمرة الأولى منذ 2022 مع وصول سائق فريق مكلارين لاندو نوريس للدفاع عن لقبه في مواجهة بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، وزميله في الفريق أوسكار بياستري، كما تعود بطولة أكاديمية F1، مواصلة إبراز الجيل القادم من المواهب النسائية في سباقات رياضة المحركات.

وستقدم نسخة 2026 برنامجا ترفيهيا عالميا جديدا، يسهم في تعزيز مكانة مدينة جدة كوجهة رائدة للرياضة والترفيه.

واستنادا إلى هذا النجاح، ستشهد نسخة عام 2026 خيارات متنوعة للتذاكر، تشمل الدخول العام، والمدرجات الرئيسية، والضيافة المتميزة بما يلبي تطلعات مختلف شرائح الجماهير، وتوفر تذاكر الدخول العام فرصة للاستمتاع بـ3 أيام من السباقات، مع إطلالات مباشرة على مسار الحلبة، وبرنامج ترفيهي متكامل في منطقة المشجعين، إلى جانب شاشات عملاقة تتيح متابعة مجريات السباق طوال الوقت.

وتوفر تذاكر المدرجات الرئيسية والوسطى مقاعد مخصصة وإطلالات مميزة على أبرز مقاطع الحلبة، بما في ذلك خط الانطلاق والنهاية، والقسم الأخير فائق السرعة عند المنعطفين 26 و27، حيث تقترب السرعات من 322 كلم في الساعة.

وعلى صعيد الضيافة المتميزة، تجمع التجارب بين الفخامة العصرية وكرم الضيافة السعودية الأصيلة، مع خيارات تشمل صالة الضيافة المميزة بأجوائها النابضة بالحياة، وتجارب الطعام الراقية، وبرنامجا ترفيهيا متكاملا، وإطلالات من السطح على الحلبة، إلى جانب الأجنحة المميزة التي توفر شرفات خاصة، وخدمات ضيافة مخصصة لتلبية متطلبات استضافة قطاع الشركات.

وتعد فئة «بريميوم إيليت» أعلى مستويات الضيافة، إذ تجمع بين الخصوصية والفخامة مع جناح خاص لاستضافة كبار التنفيذيين وكبار الشخصيات، فيما تكتمل تجربة الضيافة الفاخرة بنادي البادوك، أحد أبرز تجارب الضيافة في فورمولا 1، والذي يقع فوق منطقة الصيانة، مع مأكولات عالمية راقية وتجارب حصرية خلف الكواليس، تشمل جولات في منطقة الصيانة وجولات إرشادية على الحلبة.