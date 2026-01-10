كأس أفريقيا.. نيجيريا تقصي الجزائر وتواجه المغرب في نصف النهائي

- 1/2
بلغت نيجيريا الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-صفر على الجزائر، بعدما سجل فيكتور أوسيمين هدفا وقدم تمريرة حاسمة يوم السبت في مراكش.
ولم تتأثر وصيفة بطلة النسخة الماضية بالفوضى التي سبقت المباراة، بعدما هدد اللاعبون بعدم خوض اللقاء بسبب تأخر مكافآت الفوز حسب التقارير المحلية، لتبدأ نيجيريا بقوة وتسيطر على الشوط الأول، لكن لوكا زيدان حارس الجزائر وقف أمام محاولات أديمولا لوكمان وأوسيمين.
ونجح أوسيمين في منح نيجيريا التقدم بضربة رأس فور نهاية الاستراحة، قبل أن يمهد الكرة لزميله أكور أدامز، الذي راوغ الحارس زيدان ببراعة وسجل الهدف الثاني قبل ساعة من اللعب.
وتلعب بطلة أفريقيا ثلاث مرات أمام المغرب صاحب الأرض يوم الأربعاء في الرباط من أجل مقعد في النهائي.
العربية نت
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
