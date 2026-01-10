لجنة المعلمين السودانيين ترفض قرار الغاء تصاديق عدد من المدارس

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لقرار إلغاء تصاديق عدد من المدارس في مناطق شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة بولاية الخرطوم، مشيرة إلى اتهام مؤسسيها بالتعاون مع قوات الدعم السريع دون أدلة موثقة أو إجراءات قانونية شفافة.

و حذرت اللجنة في بيان من تسييس التعليم وعسكرة العملية التعليمية، مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن الأسس القانونية لهذه القرارات وتمكين المتضررين من حقهم في الطعن والتقاضي، وحماية حقوق الطلاب والمعلمين في تلك المدارس.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

