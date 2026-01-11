شكرا لقرائتكم خبر انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان «حي ماتسوري» الثقافي الياباني في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في حي جميل بمدينة جدة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «حي ماتسوري» الثقافي الياباني، الذي يعود ببرنامج نوعي يمتد 3 أيام، مستوحى من فلسفة «شو - ها - ري» اليابانية، القائمة على التعلم بالمحاكاة، ثم التطوير، وصولا إلى الابتكار والاختراع.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر حتى 10 يناير، إلى تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان، وإبراز دور الفنون بوصفها جسرا للتواصل الإنساني، ومنصة فاعلة لتقريب الشعوب وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافات.

ويقدّم «حي ماتسوري» تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين التقاليد اليابانية وروح الإبداع المعاصر، عبر برنامج متنوع يشمل العروض الموسيقية، والفعاليات الأدائية، وبرنامجا موسعا للأفلام في سينما حي، إلى جانب أنشطة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

ويحتضن المهرجان مجموعة من الفعاليات التي تشمل عروض الأنمي والمانغا، ومسابقات ثقافية، وألعابا، وورش الحرف اليدوية، والثقافة البصرية، والشعر والتصميم، إضافة إلى عروض حية تحتفي بالممارسات الفنية والتراثية اليابانية.

كما يشهد المهرجان عودة السوق المفتوح، الذي يضم منتجات مستوحاة من الثقافة اليابانية، إلى جانب تقديم مأكولات ومشروبات يابانية أصيلة، تتيح للزوار فرصة استكشاف نكهات المطبخ الياباني في أجواء ثقافية نابضة بالحيوية.

وتتضمن نسخة هذا العام مساحة تفاعلية مخصصة لتجارب الاستماع الموسيقي، تحاكي بيئات الاستماع العميق المعروفة في اليابان، بما يعكس تطور المشهد الصوتي ويعزز تجربة الزوار ضمن سياق ثقافي ومعرفي متكامل.

ويجسّد مهرجان «حي ماتسوري» في نسخته الثالثة أحد النماذج الثقافية التي يحتضنها حي «جميل» بجدة، حيث يسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل وبناء جسور من التواصل الثقافي والفني بين الشعوب، بما يسهم في إثراء المشهد الفني المحلي والاحتفاء بالتنوّع الثقافي.