«بين الواقع والخيال» تعزز التفاعل الأدبي في مهرجان القراء والكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت منطقة «الفناء» ضمن مهرجان القراء والكتاب بالطائف تجربة تفاعلية بعنوان «بين الواقع والخيال»، هدفت إلى تقديم الأدب بأسلوب حديث يمزج بين السرد البصري والحكاية الحية، عبر رحلة إبداعية تقودها شخصية «هيا»، وتقرب الزوار من عوالم أدبية عربية وعالمية.

واستعرضت التجربة تنوع الأجناس الأدبية من خلال محطات سردية متعددة، شملت الأساطير والحكايات الشعبية والخيال العلمي وأدب الغموض والجريمة، إلى جانب الشعر الملحمي، ضمن مساحة تفاعلية أبرزت الانتقال بين الواقع والخيال بأسلوب معاصر.

وجسدت التجربة أكثر من 14 عملا أدبيا مستلهما من مؤلفات عربية وعالمية، من بينها الحيوان للجاحظ، والأمير الصغير، وروبنسون كروزو، وأليس في بلاد العجائب» في بيئة تفاعلية منحت الأدب حضورا بصريا وأسهمت في تعزيز ارتباط الزائر بالنص.

وتأتي هذه التجربة ضمن المبادرات النوعية التي يقدمها المهرجان لتوسيع طرق تلقي الأدب، وربط القارئ بالنص عبر أدوات فنية وتقنية مبتكرة.