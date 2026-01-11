شكرا لقرائتكم خبر عشرات دور النشر تثري مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مهرجان الكتاب والقراء، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الحالي في متنزه الردف بمحافظة الطائف، مشاركة نحو 42 دار نشر من داخل المملكة وخارجها، مقدمة مساحة معرفية للاطلاع على أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والمعرفة.

وهيأت الهيئة منصة تفاعلية أتاحت للزوار التواصل المباشر مع الناشرين ومحتوى الكتب، بما أسهم في تعزيز ثقافة القراءة والتعرف على التجارب الإبداعية الحديثة، وسط إقبال ملحوظ من المهتمين بصناعة الكتاب.

وقدم جناح الهيئة تجربة تعريفية حديثة ببرامجها ومبادراتها، مدعومة بشاشات ومنصات رقمية وتواجد مختصين للإجابة عن استفسارات الزوار.

ويأتي المهرجان ضمن الجهود الوطنية لدعم قطاع النشر وتعزيز حضور الكتاب في المشهد الثقافي، حيث يستقبل زواره يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل.