الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، فإن المؤشرات واضحة: الهجين يسبق الكهربائي بخطوات ثابتة، وتويوتا تتصدر المشهد.

السيارات الهجينة: الحل الواقعي للمرحلة الحالية

تحولت السيارات الهجينة لتصبح الخيار الأكثر منطقية للعراقيين في الوقت الراهن، لأنها لا تعتمد على البنية التحتية الكهربائية بشكل كامل، كما أنها تجمع بين محرك بنزين وتقنية كهربائية تقلل استهلاك الوقود بشكل كبير.



تتصدر تويوتا كامري هايبرد قائمة السيارات الهجينة الأكثر طلباً في العراق، والسبب واضح:- اعتمادية تويوتا المعروفة في السوق المحلي.- استهلاك وقود منخفض مقارنةً بالنسخ التقليدية.- خبرة طويلة لتويوتا في تقنيات الهايبرد منذ أكثر من 20 عاماً.- سهولة الصيانة نسبياً وتوفر قطع الغيار.كذلك باتت تويوتا كامري هايبرد خياراً مفضلاً لسيارات الأجرة الخاصة، الشركات، والمستخدمين اليوميين.