الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، فإن المؤشرات واضحة: الهجين يسبق الكهربائي بخطوات ثابتة، وتويوتا تتصدر المشهد.
تويوتا كامري هايبرد: الرائدة بلا منازع
السيارات الهجينة: الحل الواقعي للمرحلة الحالية
تحولت السيارات الهجينة لتصبح الخيار الأكثر منطقية للعراقيين في الوقت الراهن، لأنها لا تعتمد على البنية التحتية الكهربائية بشكل كامل، كما أنها تجمع بين محرك بنزين وتقنية كهربائية تقلل استهلاك الوقود بشكل كبير.
تتصدر تويوتا كامري هايبرد قائمة السيارات الهجينة الأكثر طلباً في العراق، والسبب واضح:
- اعتمادية تويوتا المعروفة في السوق المحلي.
- استهلاك وقود منخفض مقارنةً بالنسخ التقليدية.
- خبرة طويلة لتويوتا في تقنيات الهايبرد منذ أكثر من 20 عاماً.
- سهولة الصيانة نسبياً وتوفر قطع الغيار.
كذلك باتت تويوتا كامري هايبرد خياراً مفضلاً لسيارات الأجرة الخاصة، الشركات، والمستخدمين اليوميين.
• BYD Qin Plus: المنافس الصيني الذكي
من الجانب الصيني، يبرز طراز BYD Qin Plus كخيار جذاب، بفضل:
- سعر منافس جداً.
- تقنية هجينة متطورة (DM-i).
- استهلاك وقود منخفض بشكل لافت.
- تجهيزات حديثة تفوق بعض المنافسين اليابانيين.
وقد ساهمت سمعة BYD العالمية في مجال البطاريات والسيارات الكهربائية في تعزيز ثقة المستهلك العراقي بها.
السيارات الكهربائية: خطوة جريئة ولكنها محدودة
رغم الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية (EVs)، إلا أن انتشارها في العراق لا يزال محدوداً وخجولاً نوعاً ما، وذلك بسبب:
- ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن.
- عدم استقرار التيار الكهربائي.
- قلق المستخدمين من مدى القيادة وإعادة البيع.
ومع ذلك، بدأت تويوتا بقيادة هذا القطاع الناشئ عبر نماذج كهربائية محدودة، مستفيدة من ثقة السوق بالعلامة، في حين تظهر علامات صينية أخرى اهتماماً متزايداً بالدخول التدريجي.
نظرة إلى المستقبل: إلى أين يتجه السوق؟
خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تواصل السيارات الهجينة نموها السريع باعتبارها الحل الأنسب للعراق حالياً. في وقت يزداد فيه حضور السيارات الكهربائية تدريجياً مع تحسّن البنية التحتية، علماً أن تويوتا تحافظ على الصدارة بفضل الثقة والاعتمادية فيما تواصل BYD توسيع حصتها بفضل السعر والتقنية.
في النهاية، لا بد من الاشارة الى ان الكهربة في العراق لم تعد فكرة بعيدة، بل واقع يتشكل ببطء وثبات. الهجين هو الخيار الذكي اليوم، والكهربائي هو استثمار الغد، ومن يفهم هذا التحول مبكراً، سيكون الرابح الأكبر في سوق 2026 وما بعدها.