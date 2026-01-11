شكرا لقرائتكم خبر أمسية فنية ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المسرح الرئيس في متنزه الردف بمحافظة الطائف، انطلاق أولى أمسياته الفنية ضمن فعاليات مهرجان الكُتاب والقُراء في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الحالي.

وقدمت الأمسية تجربة فنية تنسجم مع رسالة المهرجان الهادفة إلى توسيع دائرة التلقي الثقافي، وتعزيز حضور الفنون بوصفها أحد روافد التعبير الإبداعي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتضمنها المهرجان، في سياق البرامج المصاحبة التي تسعى إلى تنويع المحتوى الثقافي.