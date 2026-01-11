شكرا لقرائتكم خبر تفعيلة «عطر وورق» تقدم تجربة حسية لزوار مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة تجربة ثقافية تفاعلية لزوار مهرجان الكتاب والقراء المقام في متنزه الردف بمحافظة الطائف، وذلك عبر تفعيلة «عطر وورق»، التي تمزج بين القراءة وحاسة الشم، ضمن طرح مبتكر يعيد تقديم الأدب بأسلوب حسي معاصر.

وتتيح التفعيلة للزوار خوض تجربة فردية تبدأ بحوار حول ميولهم القرائية والأجناس الأدبية المفضلة لديهم، ليُترجم ذلك إلى تصميم عطر خاص مستوحى من مضامين تلك الأعمال، يركب مباشرة أمام الزائر مع شرح دلالات مكوناته وعلاقتها بالثيمات الأدبية.

وتتضمن التجربة إهداء الزائر كتبا معطرة بالعطر المصمم له، إضافة إلى عينات عطرية، في تجربة تجمع بين الحرف والرائحة، وتقدم الكتاب بوصفه ذاكرة حسية ممتدة.

ويستمر مهرجان الكتاب والقراء سبعة أيام حتى 15 يناير 2026م، مستقبلا زواره يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ضمن برنامج ثقافي متنوع يعكس حيوية المشهد الأدبي السعودي وابتكار أدواته.