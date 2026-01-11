شكرا لقرائتكم خبر «NHC» تعلن بدء تسليم 2000 وحدة سكنية في وجهة الفرسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة NHC عن بدء مرحلة التسليم لـ2000 وحدة سكنية في عدد من المشاريع في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض، في خطوة تعكس التزامها بالمواعيد المجدولة للتسليم، والإيفاء بمتطلبات العملاء، بما يعزز مكانة الشركة بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، ويرفع مستوى الثقة في مشاريع البيع على الخارطة.

وأكدت الشركة أن بدء التسليم المبكر للوحدات السكنية يأتي بعد اكتمال جاهزيتها، موضحة أن التسليم يتوزع على عدد من المشاريع التي تنفذها NHC بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين تشمل 759 وحدة سكنية في مشروع نساج الفرسان، و827 وحدة في مشروع سرايا الفرسان، إضافة إلى 625 في مشروع العذبة.

وأوضحت NHC أن التسليم المبكر في وجهة الفرسان يجسد نهجها في تحويل الجداول الزمنية إلى واقع ملموس، وتحقيق أثر إيجابي في بناء تجربة سكنية متكاملة، تعزز ثقة العملاء وترسخ مفهوم الالتزام في مشاريع التطوير العمراني، مشددة على أن المشاريع في الوجهة جاهزة لاستقبال السكان، وتوفر نمط حياة عصريًا ومتكاملًا يلبي احتياجات العملاء، ضمن بيئة سكنية استثنائية تضم مرافق وخدمات متكاملة.

وتعد وجهة الفرسان إحدى الوجهات العمرانية التي تنفذها NHC، وتقع في موقع إستراتيجي بالقرب من أهم المواقع الرئيسة في مدينة الرياض، وقد صممت لتقديم نمط حياة متكامل ضمن تخطيط حضري يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حيوية، على مساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.

يذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل الشركة تأكيد مكانتها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبر عن التحول الحضري الذي يبنى على أرض الواقع.