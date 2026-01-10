شاهد بالفيديو.. الناشط “الشكري” يهاجم أصحاب “النقطة” في الحفلات والسودانيين المقيمين في مصر: (ناس مالكش دعوة بيا مفتكرين روحكم ما بتجوا راجعين؟)

انتقد الناشط السوداني, المعروف محمد عمر الشكري, التصرفات التي أصبحت دخيلة على المجتمع السوداني, وتطورت بعد الحرب الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجم “الشكري”, الرجال الذين يحرصون على حضور الحفلات وتشتيت الأموال على المطربة, على طريقة “النقطة”. كما سخر الناشط المعروف من مواطنيه المتواجدين في دولة مصر, قائلاً: (ناس مالكش دعوة بيا مفتكرين روحكم ما بتجوا راجعين؟) وطالبهم بالتعلم من ثقافة المقاطعة عند الشعب المصري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

