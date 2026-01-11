شكرا لقرائتكم خبر 130 عارضا في معرض الذهب بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت الخميس فعاليات معرض الذهب بجدة، بسوبردوم أكبر قبة متصلة في العالم، والذي يستمر على مدى 5 أيام ضمن فعاليات موسم جدة، وسط مشاركة أكثر من 130 عارضا و4 مصانع سعودية، ليشكل منصة متخصصة تجمع أحدث الابتكارات العصرية في قطاع الذهب، ويقدم مجموعة من التصاميم المميزة، في تجربة تمزج بين الأصالة والفخامة ومتعة التسوق.

ويستهدف المعرض رواد الأعمال والمستثمرين، ومحبي الذهب، والمهتمين بالتراث والحرف وصياغة الذهب، حيث يتيح للزوار تجربة تسوق مباشرة، ويثري معرفتهم بفنون الصياغة وتقنيات التصنيع.

ويجمع معرض الذهب بجدة نخبة من العلامات التجارية المرموقة في عالم الذهب، ومشاركات نوعية من عارضين بارزين، مقدما للزوار تجربة متكاملة تعكس مكانة مدينة جدة بوصفها وجهة متخصصة في تجارة الذهب وصياغته.

ويشمل المعرض عددا من الجلسات الحوارية حول مراحل تصنيع الذهب وعياراته المتنوعة، إضافة إلى التشكيل والتلميع والنقش، وإدارة الوقت وتقليل الهدر، مما يسهم في تبادل الخبرات وبناء الشراكات بين العاملين في القطاع ورواد الأعمال والمهتمين بعالم الذهب، إلى جانب ورش عمل متخصصة تتناول تقييم الذهب، والأخطاء الشائعة، وطرق الاختبار، وحالات تطبيقية لمشاكل شائعة، إضافة إلى كيفية تصميمه، واستخدام فنون التصميم والأبعاد عبر الطباعة الثلاثية.

وتشارك في معرض الذهب بجدة عدة جهات حكومية بأجنحة توعوية للتثقيف، ولتقديم إجابات مباشرة للجمهور، ومن أبرز تلك الجهات: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبنك التنمية الاجتماعية.

ويعكس المعرض قدرة الموسم على توفير مجموعة من الفعاليات المتنوعة، وترسيخ مكانة جدة بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رائدة للصناعة والتجارة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاعي السياحة والاقتصاد، وتحويل المدينة إلى منصّة جذب للفعاليات الترفيهية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

كما يرسخ موسم جدة حضوره عبر استقطاب أحدث التجارب التي تناسب جميع الأعمار وتثري جودة الحياة، مؤكدا قدرة المدينة على استضافة الفعاليات المميزة بما يعكس روحها العصرية وطابعها المتفرد.