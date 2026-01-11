شكرا لقرائتكم خبر مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرا بحريا في كورنيش جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 63 طائرا بحريا في كورنيش جدة، ضمن نطاق توزيعها الطبيعي بعد إعادة تأهيلها، وذلك امتدادا لجهوده في المحافظة على الأنواع الفطرية وتعزيز استدامة النظم البيئية الساحلية.

وتضمن الإطلاق 34 نورس «أرأس» كبيرا، و25 نورس «أرأس»، إلى جانب طائر واحد من دجاج الماء، ومالك الحزين، وطائرين من اللقلق العابديني، التي انطلقت لتتمكن من أداء أدوارها البيئية ودعم التوازن البيئي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أن إطلاق هذه الطيور يأتي بعد إعادة تأهيلها وفق ممارسات علمية معتمدة، في إطار مستهدفات المركز الرامية إلى استدامة الحياة الفطرية والمحافظة على النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي.

وبين أن هذه الخطوة تسهم في تنفيذ الالتزامات والجهود الدولية ذات الصلة بالمحافظة على الأنواع الفطرية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعمل المركز منذ تأسيسه على تطوير وتنفيذ خطط متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه الحياة الفطرية، والحفاظ على توازن النظم البيئية، وإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج بحثية ورصد التنوع الأحيائي باستخدام التقنيات الحديثة.