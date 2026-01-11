شكرا لقرائتكم خبر + 13.8 مليون ريال غرامات مالية أصدرتها «الطيران المدني» في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها لعام 2025م، الذي تضمن إصدار 609 مخالفات، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار 609 مخالفات اشتملت على 404 مخالفات مرصودة على الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من 6.7 ملايين ريال، و7 مخالفات أخرى لعدم التقيد باللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغ إجمالي الغرامات 525 ألف ريال.

كما أصدرت اللجنة 136 مخالفة مرصودة على الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من 5 ملايين ريال، و16 مخالفة بحق الشركات المرخصة؛ وذلك لعدم تقيدها باللوائح التنفيذية والتعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من 1.1 مليون ريال، إضافة إلى 3 مخالفات صادرة بحق شركات قامت باستخدام طائرات دون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة، حيث بلغ إجمالي غرامتها 30 ألف ريال.

وكشف التقرير إصدار اللجنة 43 مخالفة مرصودة على الأفراد شملت 4 مخالفات صادرة بحق كل من قام باستخدام طائرات دون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة وبلغ إجمالي غرامتها 9,500 و500 ريال، و37 مخالفة أخرى صادرة بحق الركاب المسافرين؛ نظير ما تم ارتكابه من سلوك مخالف على متن الطائرات، وبلغ إجمالي غرامتها 26,900 ريال، إلى جانب مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بمخالفة اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران وبلغ إجمالي الغرامة 300 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بتقديم بيانات مغلوطة عند تقدمه بطلب تجديد رخصة الطيران، وبلغ إجمالي غرامتها 10 آلاف ريال.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.