الفنان عثمان بشة ينعي زميله الراحل محمد سوبا بعبارات مؤثرة: (الناس كانوا ساعين ليك شديد إنك تقوم بالسلامة بس ربنا رحيم بيك ويارب يجعل مرضك كفارة ليك ويحسن استقبالك بقدر طيبتك)

نعى الفنان السوداني, الشاب عثمان بشة, زميله المطرب محمد سوبا, الذي رحل بالعاصمة المصرية القاهرة, بعد قصة مرض مؤثرة, اضطرت فيها أسرته لإخراجه من المستشفى وهو في حالة غيبوبة تامة, بسبب الإلتزامات المالية الكبيرة للمشفى.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر “بشة”, صورة نعي للراحل وكتب عليها: (لا حولا ولا قوة الا بالله املوهو دعوات لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون محمد سوبا ف ذمة الله الان بالمستشفي لاحول ولاقوة الا بالله).

وتابع: (الناس كانو ساعين ليك شديد انك تقوم بالسلامه بس ربنا رحيم بيك ويارب يجعل مرضك كفارة ليك يارب العالمين يحسن استقبالك بقدر طيبتك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)