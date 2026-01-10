شاهد بالصور.. المطربة هدى عربي تظهر في إحدى حفلاتها بثوب شبيه بالذي كانت ترتديه المذيعة تسابيح خاطر والجمهور يسخر: (زي النسوان المعرسات راجل واحد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة للمطربة الشهيرة هدى عربي, وأخرى للمذيعة المعروفة تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفت انتباه ناشرو الصور التشابه الكبير بين الثوب الذي ظهرت به السلطانة, في إحدى حفلاتها الأخيرة, والثوب الذي ظهرت به مذيعة سكاي نيوز, في إحدى إطلالتها.

ووفقاً لتعليقات الجمهور على الصورتين, فإن السخرية كانت حاضرة من قبل المتابعين, حيث كتبت إحدى المتابعات: (زي النسوان المعرسات راجل واحد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)