آلاف المزارعين يتظاهرون في إيرلندا احتجاجاً على الاتفاق مع ميركوسور

ابوظبي - سيف اليزيد - تظاهر آلاف المزارعين في إيرلندا السبت ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية «ميركوسور»، غداة موافقة دول الاتحاد على الاتفاق رغم معارضة إيرلندا وفرنسا.والجمعة، احتج مزارعون في بولندا، وقطع آخرون طرقات في فرنسا وبلجيكا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري الذي يثير خشية من أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين مع تدفق سلع أرخص من البرازيل وجاراتها.

ورفعت لافتات كتب عليها «لا لاتفاق الاتحاد الأوروبي-ميركوسور» و«دعم الزراعة الإيرلندية» معلقة على بعض من الجرارات التي تقاطرت إلى بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دبلن وغالواي، غداة الموافقة الأوروبية.

وعلى غرار نظيراتها في فرنسا والمجر وبولندا والنمسا، عارضت الحكومة الإيرلندية إبرام هذا الاتفاق الذي يثير احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تدفق منتجات أرخص ثمناً ولا تلتزم بالضرورة معايير الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي البت في الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه لأكثر من 25 عاماً بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية، ويضم البرازيل وباراغواي والأرجنتين والأوروغواي.

ومن شأن الاتفاق أن ينشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

أما مؤيدوه، مثل ألمانيا وإسبانيا، فيعتبرون أنه سيتيح على العكس إعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر عبر إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، ما من شأنه دعم الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والأجبان.

وفي إيرلندا، يبدي المزارعون قلقاً خصوصا من المنافسة الناجمة عن استيراد لحوم بقر بأسعار أقل.

ووصفت «جمعية المزارعين الإيرلنديين» الضوء الأخضر الأوروبي بأنه «مخيّب جداً» للآمال، ودعت النواب إلى معارضته.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس الجمعة، إن الحكومة «ستواصل التعبير عن مخاوفها».