كأس فرنسا: موناكو المنقوص عدديا يتفادى أزمة جديدة

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : تفادى موناكو المنقوص عدديا أزمة نتائج جديدة بفوزه الصعب على أورليان من المستوى الثالث 3 1 السبت، في دور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وافتتح فريق الامارة التسجيل عبر فلوران بالوغان (27)، وأضاف هدفين متأخرين بفضل البديل الشاب ابن الـ 19 عاما النيجيري جورج إيلينيكينا (88 و90+4)، في حين قلّص فهد الخوميستي الفارق قبل صافرة النهاية (90+7).

وخاض موناكو الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البلجيكي ستانيس إيدومبا ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 43.

هذا الانتصار الذي يسمح على الأقل لموناكو بتجنب الانزلاق أكثر في الأزمة، لم يجنب مع ذلك جميع المشكلات التي يرمز إليها وضعه في الدوري، حيث خسر ست مرات في مبارياته السبع الاخيرة، ما جعله يتراجع للمركز التاسع برصيد 23 نقطة.

قال البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو "كان الهدف الرئيس هو التأهل. لقد كانت روح الفريق رائعة، حيث لعب بعشرة لاعبين ضد 11".

في أنجيه، تقدم تولوز بهدف في الدقيقة 47 سجله الأرجنتيني سانتياغو هيدالغو بعد رمية تماس طويلة من القائد الاميركي مارك ماكنزي، ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة في الوقت بدل الضائع بركلة جزاء نفذها محمد أمين سباي (90+1).

وفي ركلات الترجيح، أهدر ماكنزي ركلة تولوز الأولى، لكن بعد ذلك تصدى الحارس كيتيل هاوغ للركلتين الثانية والسابعة لأنجيه.

وأُرجئت مباراة لنس، متصدر الدوري، مع سوشو، أحد فرق المستوى الثالث، إلى الاحد بسبب تساقط الثلوج.