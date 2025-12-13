حمدان بن محمد يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لابن الإمارات محمد بن سليم إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA). نثق بقدرات محمد بن سليم، وبجميع أبناء الإمارات الذين يتقلدون مناصب عالمية مرموقة، فحضورهم في مواقع التأثير العالمي هو امتداد طبيعي لرؤية قيادة رشيدة، ودولة ملهمة تؤمن بالريادة والتطوير والتعاون الدولي، وصناعة الفرص للمستقبل».