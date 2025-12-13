تكنولوجيا: اعتماد هاتف Galaxy S26 Ultra من شهادة 3C يكشف سرعة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy S26 Ultra في نهاية يناير 2026. ومن المتوقع أن يحمل الهاتف بطارية بسعة مشابهة لإصدار S25 Ultra، مع دعم شحن أسرع. وقد أكدت قائمة جديدة على موقع شهادة 3C الصينية سرعة الشحن الخاصة بالجهاز.

ظهرت نسخة من هواتف سامسونج برقم الطراز SM-S9480 على موقع 3C، وكشفت القائمة أن الهاتف سيدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 60W.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أطلقت سامسونج محول طاقة بقوة 60W أصبح متاحًا للشراء بالفعل. كما أشارت القائمة إلى أن أحد إصدارات Galaxy S26 Ultra سيدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وكانت الشائعات الأخيرة تشير إلى أن Galaxy S26 Ultra قد يأتي ببطارية بسعة 5,200 مللي أمبير، لكن موقع الشهادات أكد أن الهاتف سيحتفظ ببطارية 5,000 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يوفر الهاتف أيضًا شحنًا لاسلكيًا أسرع من الإصدارات السابقة.

المصدر