تكنولوجيا: أبل تطور جهاز AirTag جديد مع HomePod Mini محدث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تشير الشائعات إلى دخول شاومي سوق أجهزة التتبع، تعمل أبل على تطوير AirTag جديد. وكان من المفترض أن يتم إطلاق النسخة الجديدة هذا العام، لكن الشركة قررت تأجيل الإطلاق إلى النصف الأول من 2026.

عند وصوله، سيجلب AirTag الجديد عملية إقران محسّنة، وتحسين خاصية Precision Finding، مع عرض مفصل لمستوى البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، سيأتي بميزة تسمى Improved Moving، والتي من المتوقع أن تسمح برصد موقعه بدقة حتى أثناء الحركة. كما سيحسن الجهاز تتبع المواقع في الأماكن المزدحمة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزات ستتوفر لهواتف AirTag الأصلية عبر تحديث برمجي، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم تحديد أي منها.

ومن الجدير بالذكر أن تحسين Precision Finding قد يعتمد على شريحة UWB مطورة، ما يجعل توافرها للأجهزة القديمة أمراً مستبعداً.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أبل قريبًا بتحديث HomePod Mini، ولكن يبدو أن التحديث سيكون مجرد استبدال للشريحة.

ستستخدم النسخة الجديدة شريحة S10، مقارنة بشريحة S5 الموجودة في النسخة الأصلية التي أطلقت في 2020. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يدعم السماعة المحدثة ميزات Apple Intelligence.

