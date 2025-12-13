العودة إلى الجزيرة أبا هي العودة إلى الجذور .. العودة إلى النفس .. إلى البساطة .. ■ العودة إلى الجزيرة أبا تعني العودة إلى ذكريات الطفولة وبدايات معرفتنا العميقة بالدنيا والناس .. ■ هذه صورة هذا الصباح من منطقة الجاسر بالجزيرة أبا حيث تبدأ الحياة من ساعات السحر .. ولا تنتهي بمغيب الشمس .. الكاتب / عبدالماجد عبدالحميد

