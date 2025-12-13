تكنولوجيا: تسريب سلسلة Honor Win قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت التوقعات تشير إلى أن أونر ستطلق قريبًا سلسلة هواتفها الموجهة للألعاب GT 2، لكن يبدو أن الشركة غيّرت خطتها قليلًا. وفقًا للمسرب المعروف Digital Chat Station، ستأتي السلسلة الجديدة تحت اسم Honor Win بدلًا من Honor GT.

ستتوفر الهواتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والسماوي، كما سيظهر التصميم بجزيرة كاميرات كبيرة تضم ثلاث عدسات بالإضافة إلى ما يبدو أنه مروحة تبريد نشطة. ويمكن أيضًا ملاحظة شعار سلسلة Win على جانب جزيرة الكاميرا.

وبحسب التسريبات، سيعمل هاتف Honor Win بمعالج Snapdragon 8 Elite، بينما سيحصل إصدار Pro على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث.

وتشير المعلومات كذلك إلى أن أحد الهاتفين سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 10,000ً مللي امبير مع دعم شحن سلكي بقوة 100W. ومن المتوقع أن يحمل كلا الجهازين شاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع.

المصدر