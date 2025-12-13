علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نفاد Samsung Galaxy Z TriFold بسعر 2,400 دولار في دقائق قليلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج الأسبوع الماضي عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy Z TriFold، وبعدها مباشرة نزل للبيع في كوريا الجنوبية اليوم.

جاء الهاتف بسعر KRW3,590,400، أي ما يعادل حوالي 2,428 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي. ورغم السعر المرتفع وكونه جيلًا أوليًا، إلا أن Galaxy Z TriFold نفد بالكامل خلال دقائق في كل المتاجر التي طرحته.

اصطفّ الناس في طوابير طويلة أمام بعض متاجر سامسونج في كوريا الجنوبية منذ ساعات الصباح، منتظرين فرصة لشراء الهاتف القابل للطي ثلاثيًا.

لم تكشف سامسونج عدد الوحدات التي تم بيعها اليوم، لكنها فتحت باب التسجيل على موقعها في كوريا الجنوبية لإرسال إشعار فور توفر دفعة جديدة من الهاتف.

يأتي Samsung Galaxy Z TriFold بلون Crafted Black فقط، وبنسخة واحدة بسعة 16GB و512GB. وأكدت سامسونج أن طرح الهاتف سيتوسع لاحقًا ليشمل الصين، وتايوان، وسنغافورة، والإمارات، والولايات المتحدة، لكن حتى الآن لا توجد مواعيد محددة لوصوله إلى هذه الأسواق.

