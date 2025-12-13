تكنولوجيا: ظهور مواصفات vivo S50 الكاملة عبر قائمة المتاجر الإلكترونية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد فيفو لإطلاق سلسلة S50 في الصين خلال الأيام المقبلة، وقبل الإعلان الرسمي ظهر هاتف vivo S50 على موقع China Telecom كاشفًا عن مواصفاته الكاملة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع خيارات تصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من التخزين. كما سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 2750 × 1260، ويعمل بنظام OriginOS 16 المبني على اندرويد 16.

ووفقًا للقائمة، سيحصل vivo S50 على بطارية كبيرة بسعة 6,500mAh. أما من ناحية التصوير، فسيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50MP، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 50MP، وعدسة واسعة بدقة 8MP. وفي الأمام، سيقدم كاميرا سيلفي بدقة 50MP.

ومن المقرر أن تكشف فيفو عن هاتفي vivo S50 و S50 Pro Mini في 15 ديسمبر داخل الصين. وسيأتي إصدار Pro Mini بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، ونظام كاميرات ثلاثي يتضمن عدسة بيريسكوب 50MP من نوع Sony IMX882، بالإضافة إلى شاشة 6.31 بوصة وبطارية بسعة 6,500ً مللي أمبير مع شحن سلكي 90W.

