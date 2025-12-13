انت الان تتابع خبر السوداني: انتهاء عمل بعثة يونامي في العراق لا يعني انتهاء الشراكة مع الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان " العراق خرج من المعارك منتصراً على الإرهاب بتضحيات أبنائه"، مشيرا الى انه " اعتمدنا خلال الفترة الحرجة في المنطقة والعالم سياسة متوازنة".



وتابع، ان " الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الأكثر تنظيماً "، لافتا الى ان "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات مع الأمم المتحدة على أسس متوازنة ".

وأضاف، ان " نثمن اختيار رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مفوضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مبينا ان " علاقتنا مع بعثة يونامي الاممية محورية".