انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني ينفي وجود خلافات بين قياداته حول رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتروشي (وهو احد قيادات الحزب الديمقراطي، في بيان، "عرضت بعض وسائل الإعلام خبراً بعيدًا عن الحقيقة والواقع، ادّعت فيها وجود إختلافات في الرأي بين القيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية، وهنا نؤكد عدم صحة تلك الادعاءات والتأويلات، وندعو وسائل الإعلام توخي الدقة والتأكد من مصادر الأخبار قبل نشرها".



واكد نائب رئيس المجلس على أن "أي قرار يصدر من القيادة الكردستانية ومسعود بارزاني بخصوص منصب رئيس الجمهورية سنمضي به من أجل المصلحة العامة" .