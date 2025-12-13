انت الان تتابع خبر غوتيريش من بغداد: وكالات تابعة للأمم المتحدة ستستمر في عملها بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد، وتابعته الخليج 365، ان "العراق اليوم بلد مختلف ذو أمن وأمان"، مهنئا "العراق على نجاح انتخاباته البرلمانية".

وأضاف "شهدنا شجاعة العراق وثباته واصراره في التغلب على الإرهاب"، مشيرا الى "اننا ناقشنا مع رئيس الوزراء الوضع في غزة واحترام وقف إطلاق النار".

وذكر "هدفنا كان دعم العراق وحكومته"، لافتا الى "اننا نقدر التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول".

واكد ان "الأمم المتحدة فخورة بأنها كان لها دور بالعراق"، موضحا ان "العراق الآن دولة طبيعية ويجب أن يفهم العالم ذلك".

وأشار الى ان "العراق بلد مستقر".

ووصل اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).