هدد جدة يعود بقرارات حاسمة .. توسع مناطق الهدد في جدة لتشمل أحياء إضافية قبل نهاية العام

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 22 نوفمبر 2025 04:13 مساءً - تعد مدينة جدة من أبرز مدن المملكة العربية السعودية، إذ تتصدر الواجهة البحرية للمملكة على ضفاف البحر الأحمر، وتشكل محور اقتصادي وسياحي بارز في المنطقة الغربية.

سكان جدة في صدمة بعد إعلان إمارة جدة عن إضافة هذه الاحياء الجديدة لمناطق الهدد

تجمع جدة بين ماضيها العريق المتمثل في الأحياء التراثية والأسواق الشعبية، وحاضرها الزاخر بالمشاريع الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي ونموها العمراني السريع، باتت المدينة أحد أهم أركان التنمية ضمن رؤية المملكة 2030.

ما معنى "الهدد" في السياق الحضري لجدة؟

مصطلح "الهدد" في المفهوم المحلي يشير إلى المناطق العشوائية أو غير المنظمة عمرانيا، والتي غالبا ما تكون منخفضة طبوغرافيا، ومعرضة لتجمع مياه الأمطار والسيول.

تتميز هذه المناطق بنشأتها غير المخططة، حيث بنيت خلال عقود ماضية بدون أسس تنظيمية أو إشراف بلدي، مما تسبب في ضعف خدماتها الأساسية وهشاشة بنيتها التحتية.

ورغم احتضانها لتجمعات سكنية كبيرة، فإن هذه المناطق تفتقر إلى معايير السلامة، وتعاني من غياب تنظيم عمراني يعكس النمو الحضري السليم، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تبني خطة شاملة لإزالتها وإعادة تطويرها.

الأسباب الحقيقية وراء إزالة مناطق الهدد

قد يتساءل البعض: لماذا تلجأ الدولة إلى إزالة هذه الأحياء بدلا من ترميمها؟ والإجابة تتضح من خلال جملة من المعايير الفنية والتنموية:

الخلل الهيكلي العميق: معظم مباني هذه الأحياء تفتقر إلى السلامة الإنشائية، ما يجعل الترميم غير مجدي من الناحية الاقتصادية والهندسية.

ضعف البنية التحتية: صعوبة إيصال الخدمات الحديثة مثل شبكات الصرف الصحي، والكهرباء، والإنترنت تجعل إعادة البناء خيار أكثر كفاءة.

دعم رؤية 2030: التطوير العمراني يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحسين جودة الحياة، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي، وتحويل الأحياء إلى بيئات حضرية عصرية.

المناطق المستهدفة للإزالة في جدة خلال عام 1447هـ

بناء على التصريحات الرسمية الصادرة عن أمانة محافظة جدة، تم تحديد عدة أحياء ضمن خطة الإزالة لعام 1447 هـ، تشمل:

حي المحجر

حي بترومين

حي غليل

حي القريات

هذه المناطق تم تصنيفها ضمن فئة "مناطق الهدد"، لما تتضمنه من خصائص عمرانية غير منظمة، وبنية تحتية لا تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

الخصائص المناخية والجغرافية لأحياء الهدد

رغم كونها مناطق منخفضة نسبيًا، إلا أن هذه الأحياء لا تعاني من درجات حرارة مرتفعة للغاية، ويعود ذلك إلى تأثير البحر الأحمر القريب، والذي يضفي توازن حراري عام على مناخ المدينة.

الدرجات المناخية المتوسطة التي تتراوح بين 22 إلى 28 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود رياح بحرية معتدلة، تجعل مناخ هذه الأحياء محتمل ومناسب للسكن، غير أن المشاكل الجوهرية تتعلق بالبنية الهيكلية والتخطيط العمراني.

ماذا بعد الإزالة؟ خطط لإعادة الإعمار والتنمية

الخطط الموضوعة لا تقتصر فقط على الهدم، بل تتعداها إلى بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تتسم بالتنظيم، والحداثة، واحتوائها على مرافق خدمية عالية المستوى، من بين هذه الخطط:

مشاريع سكنية ذكية تعتمد على تقنيات البناء الحديثة.

شبكات طرق ومواصلات متطورة تسهل الحركة داخل المدينة.

مرافق تعليمية وصحية وتجارية تضمن جودة حياة متكاملة للسكان.

مساحات خضراء ومتنزهات تعزز الطابع البيئي والحضاري للمدينة.

أحياء متطورة لا تشملها خطة الإزالة

في مقابل أحياء الهدد، تضم جدة مجموعة من الأحياء النموذجية التي تشهد توسع عمراني وتنموي كبير، من بينها:

حي الحرازات: يقع ضمن بلدية أم السلم ويتميز بموقع مرتفع.

حي النسيم: يتميز بالتنظيم والتخطيط الجيد.

حي العزيزية: من الأحياء السكنية المتطورة في شمال شرق جدة.

حي قويزة: يشهد نمو عمراني متسارع.

حي الصفاة: يقع ضمن نطاق بلدية المطار.

حي جدة التاريخية: يعد جوهرة المدينة القديمة لما يحمله من طابع تراثي وثقافي.

حي المشرفة و حي بن مالك: يمثلان واجهة سكنية وتجارية متميزة.

جدة ضمن خريطة المملكة الإدارية

تقع جدة إداريا ضمن منطقة مكة المكرمة، وهي واحدة من 13 منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية، ويتبع كل من هذه المناطق عدد من المحافظات والمدن، وتعد جدة إحدى أهم المدن التابعة إداريا لعاصمة المنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي التقسيم الإداري للمملكة:

المنطقة الإدارية العاصمة منطقة الرياض الرياض المنطقة الشرقية الدمام منطقة مكة المكرمة مكة المكرمة منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة منطقة القصيم بريدة منطقة حائل حائل منطقة عسير أبها منطقة تبوك تبوك منطقة نجران نجران منطقة جازان جازان منطقة الجوف سكاكا منطقة الباحة الباحة منطقة الحدود الشمالية عرعر

رؤية شاملة لتحديث جدة

تعتبر خطة إزالة مناطق الهدد في جدة جزء لا يتجزأ من مسيرة التطوير الحضري التي تنتهجها المملكة، إذ تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة عمرانية آمنة، مستدامة، ومزدهرة.

وبينما يعاد رسم ملامح المدينة، تبقى جدة مزيج حي من الماضي والحاضر، قادرة على احتضان طموحات المستقبل ومواكبة متطلبات الأجيال القادمة.