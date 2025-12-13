الإعيسر .. الحكومة والجيش سيظلان خادمين لهذا الشعب العظيم أوفياء لتضحياته وثقته

رسالة شعبنا اليوم من كل أرجاء المعمورة واضحة: الصمود خيار، والانتصار إرادة.

والحكومة والجيش سيظلان خادمين لهذا الشعب العظيم، أوفياء لتضحياته وثقته.

كم هو عظيم شعب السودان، الذي لم يخب ظننا فيه يوماً.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام والسياحة

