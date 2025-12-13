"فلاي دبي" تدشن رحلاتها المباشرة إلى عاصمة لاتفيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت فلاي دبي أولى رحلاتها المباشرة إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، إيذاناً ببدء رحلاتها المنتظمة بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، هبطت رحلة الناقلة الافتتاحية في مطار ريغا الدولي وسط استقبال حافل من مسؤولي المطار، في خطوة تعكس أهمية الوجهة الجديدة لربط دولة الإمارات ولاتفيا.

وقالت سعادة نورة جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، إن هذا اليوم يمثل مرحلة جديدة في علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، وإن إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة بين دبي وريغا لن يعزز التواصل بين البلدين فحسب، بل سيفتح أيضاً آفاقاً أوسع للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي.

وأكدت "فلاي دبي " أن الرحلات الجديدة عاملا حيوياً في تعزيز حركة السياحة في كلا الاتجاهين وتدعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات ولاتفيا، حيث توفر للمسافرين من لاتفيا رحلات سلسلة إلى دبي المركز العالمي للطيران ووجهات الربط الأخرى.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الاقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، إن إطلاق خدمتنا الجديدة إلى ريغا يعكس حضور فلاي دبي المتنامي في أوروبا ويدعم التزامنا الاستراتيجي بتوسيع شبكة وجهاتنا في الأسواق التي لا تحظى برحلات جوية كافية.

ومن جانبها قالت ليلى أودينا، رئيسة مجلس إدارة مطار ريغا الدولي، إن هذا الخط الجوي المباشر الجديد إلى دبي سيعود بالفائدة ليس فقط على المسافرين الراغبين في استكشاف هذه المدينة العالمية الكبرى وجواهر السياحة في دولة الإمارات، بل سيساعد أيضًا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.