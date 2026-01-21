شجون الهاجري تعود إلى جمهورها وتحتفل بتتويجها في “جوي أووردز”

دبي - فريق التحرير: عادت الممثّلة الكويتيّة شجون الهاجري للتّواصل مع محبّيها عبر تطبيق “سناب شات”، بعد فترة غياب، إذ استهلّت عودتها بإشراك جمهورها بلحظات من حياتها اليوميّة وكلمات نابعة من القلب.

في هذا السّياق، وجّهت شجون، رسالة شكر خاصّة لكلّ من ساندها وصوّت لها، هذا ما ساهم في تتويجها بجائزة “الممثّلة المفضّلة” في حفل صاغة التّرفيه Joy Awards ٢٠٢٦.

​كما عبّرت عن اشتياقها الكبير لجمهورها الّذي وصفته بأنّه “نعمة من الله”.

من جهة أخرى، احتفلت شجون بفوزها عن دورها في فيلم “عرس النّار” في “جوي أووردز”، إذ نشرت صورًا للجائزة عبر حساباتها، مؤكّدة أنّ هذا الإنجاز جاء بفضل حبّ الجمهور ودعمه.

​ووجّهت شكرًا خاصًّا للمملكة العربيّة السّعوديّة وللمستشار تركي آل الشّيخ، رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه في السّعوديّة، على التّنظيم المبهر والدّعم المستمرّ للإبداع، كما أهدت هذا النّجاح لوالدتها ولروح والدها الرّاحل في لفتة مؤثّرة خلال الحفل.

على صعيد متّصل، تستعدّ شجون حاليًّا للعودة إلى ستوديو التّصوير لاستكمال دورها في مسلسل “ثالثهم الشّيطان” ضمن سلسلة “وحوش ٢”، المقرّر عرضه في السّباق الرّمضانيّ المقبل.