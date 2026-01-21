حمدان بن محمد يفتتح أول مشاريع مبادرة «حوي دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، «حوي ند الشبا»، أول مشاريع مبادرة «حوي دبي».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «افتتحنا اليوم "حوي ند الشبا"، أول مشاريع مبادرة "حوي دبي"، التي أطلقناها حفاظاً على روح الفريج الإماراتي وإرثه الأصيل، وإحياءً لقيمه بأسلوب معاصر يواكب تطلعات الحاضر وطموحات المستقبل».

وأضاف سموه: «يُجسّد "الحوي" مساحة مفتوحة تعزز اللقاءات اليومية والتواصل بين الأهل والجيران من مختلف الفئات العمرية، وتم تصميمه بعناصر مستلهمة من البيئة المحلية، لتكون امتداداً حياً لذاكرة المكان وهوية مجتمعنا الأصيلة».

وختم سموه: «جودة حياة أهل دبي تتصدر أولوياتنا، وهي المحرك لكل مبادرة فهدفنا بناء مدينة تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية».

