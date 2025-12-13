تكنولوجيا: جوجل تعزّز Google Translate بتقنيات Gemini وتضيف الترجمة الفورية المباشرة عبر سماعات الرأس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت جوجل اليوم تصميم Google Translate بشكل شامل، مع دمجه بتقنيات Gemini بهدف رفع دقة الترجمة، خاصة عند التعامل مع العبارات ذات المعاني الدقيقة مثل الأمثال والتعابير المحلية واللغة الدارجة.

توضح جوجل أن هذا التحديث يقدّم مستوى ترجمة يُعد من الأحدث عالميًا، ويتوفر حاليًا عبر بحث جوجل وتطبيق Google Translate على iOS واندرويد.

وبدأ طرح التحديث اليوم في الولايات المتحدة والهند، مع دعم الترجمة بين اللغة الإنجليزية ونحو 20 لغة أخرى، من بينها الإسبانية والهندية والصينية واليابانية والألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت جوجل تجربة تجريبية جديدة تتيح سماع الترجمة الفورية مباشرة عبر سماعات الرأس. تحافظ هذه الميزة على نبرة الصوت والإيقاع والتأكيد لدى كل متحدث، ما يجعل الترجمة أكثر طبيعية وأسهل في المتابعة. وللاستفادة منها، يكفي ارتداء السماعات، وفتح تطبيق Google Translate، ثم الضغط على خيار Live Translate.

تبدأ هذه الميزة التجريبية في الوصول إلى مستخدمي اندرويد عبر تطبيق Google Translate في الولايات المتحدة والمكسيك والهند، مع دعم أكثر من 70 لغة. وتخطط جوجل لتوسيع الإتاحة إلى مناطق إضافية، إلى جانب إطلاقها على iOS خلال عام 2026.

وفي السياق نفسه، تحسّن جوجل أدوات تعلم اللغات داخل التطبيق، عبر تقديم ملاحظات أذكى ونصائح مبنية على ممارسة التحدث. كما تضيف طريقة جديدة لتحفيز المستخدمين من خلال تتبع عدد أيام التعلم المتتالية لتحقيق الأهداف التعليمية.

وأخيرًا، توسّع جوجل أدوات تعلم اللغات لتشمل ما يقارب 20 دولة ومنطقة جديدة، من بينها ألمانيا والهند والسويد وتايوان.

