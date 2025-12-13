تكنولوجيا: هيئة المنافسة السويسرية تفتح تحقيقًا مع أبل بشأن إتاحة وصول NFC على آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه أبل خلال السنوات الأخيرة تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في أوروبا، وها هي الآن تخضع لتحقيق جديد من قبل هيئة المنافسة السويسرية Swiss Competition Commission المعروفة اختصارًا بـ SCC.

يركز هذا التحقيق على مسألة إتاحة الوصول إلى شريحة NFC في هواتف آيفون. وكانت أبل قد بدأت العام الماضي بالسماح لوصول أطراف خارجية إلى شريحة NFC، وذلك عقب فتحها المبدئي لهذه الميزة داخل الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تشترط الشركة على المطورين الراغبين في استخدام NFC توقيع اتفاقية تجارية خاصة ودفع رسوم تحددها أبل، وهو ما تضعه هيئة المنافسة السويسرية حاليًا تحت المجهر.

وتهدف الهيئة، بحسب تصريحاتها، إلى التحقق مما إذا كانت الشروط والأحكام التي تفرضها أبل لمنح هذا الوصول قد تثير مخاوف تتعلق بقوانين المنافسة داخل سويسرا.

كما تسعى إلى توضيح ما إذا كان بإمكان مزودي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المنافسة فعليًا مع Apple Pay في عمليات الدفع اللاتلامسي باستخدام أجهزة iOS داخل المتاجر.

وتشير الهيئة أيضًا إلى أن شروط أبل الخاصة بإتاحة NFC للأطراف الخارجية تختلف عن تلك المطبقة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA، وهو ما يضيف بعدًا إضافيًا للتحقيق. ورغم ذلك، تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة لا تزال ضمن إطار التحقيق الأولي، دون تحديد جدول زمني واضح للانتهاء منه.

المصدر