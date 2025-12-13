بطولة إسبانيا: أتلتيكو يعود إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على فالنسيا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه فالنسيا 2 1، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كوكي (17) والبديل الفرنسي أنطوان غريزمان (74) هدفي أتلتيكو، والبديل الآخر الارجنتيني لوكاس بلتران هدف فالنسيا (63).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب لاحقا مع أوساسونا، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارتين تواليا لـ "روخيبلانكوس" محليا أمام برشلونة 1 3 وأتلتيك بلباو 0 1 ، قبل أن ينتفض قاريا بفوزه على أيندهوفن الهولندي 3 2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر نادي العاصمة في مبارياته الـ 17 الاخيرة في عقر داره أمام فالنسيا، حيث حقق 13 فوزا مقابل 4 تعادلات.

وانتهت سلسلة اللاهزيمة لفريق "الخفافيش" بعد 4 مباريات، منها ثلاث تعادلات أمام ريال بيتيس ورايو فايكانو وإشبيلية بالنتيجة ذاتها 1 1، وذلك منذ سقوطه على أرض ريال مدريد 0 1،

واعتمد الارجنتيني دييغو سيميوني التشكيلة ذاتها الفائزة على أيندهوفن، فافتتح لاعب الوسط المخضرم كوكي التسجيل بعد ركنية ودربكة في المنطقة المحرمة استفاد منها ابن الـ 33 عاما ليسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى (17).

وبعد 10 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، أدرك المهاجم بلتران التعادل بعد لعبة مشتركة مع البرتغالي أندري ألميدا عند حافة المنطقة ومراوغة رائعة اتبعها بتسديدة من 20 مترا استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك (63).

وردّ البديل الآخر المخضرم غريزمان (34 عاما) الذي دخل بدلا من الارجنتيني خوليان ألفاريس، بخامس أهدافه هذا الموسم بعد عرضية من مارك بوبيل داخل المنطقة، روضها الفرنسي وظهره إلى المرمى واستدار وسدد في المرمى (74).

ويلعب لاحقا، ريال مايوركا مع إلتشي، وخيتافي مع إسبانيول.

وتتواصل المباريات الأحد، فيلعب إشبيلية مع ريال اوفييدو، وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع فياريال، وألافيس مع ريال مدريد.