صلاح يدخل بديلا في الشوط الأول أمام برايتون

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : دخل المصري محمد صلاح بديلا في الشوط الأول من مواجهة فريقه ليفربول وضيفه برايتون على ملعب "أنفيلد" السبت في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد استبعاده عن التشكيلة التي فازت على إنتر ميلان الإيطالي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ودخل صلاح في الدقيقة 26 بدلا من جو غوميز الذي تعرض لإصابة، وسط تصفيق كبير من الجمهور وهتافات باسمه، بعدما أشعل المصري جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه" مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وكان مدرب الفريق، الهولندي أرنه سلوت، استبعد صلاح عن التشكيلة التي سافرت إلى إيطاليا وفازت على إنتر ميلان بهدف نظيف في الجولة السادسة من دوري الأبطال، بعدما أبقاه أيضا على مقاعد الاحتياط في التعادل مع ليدز يونايتد 3 3 ضمن الدوري.

ويشبه هذا الخيار التكتيكي بادرة مصالحة من المدرب تجاه المهاجم النجم الذي عوقب مطلع الأسبوع بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها السبت الماضي.

وهذه المباراة الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في المغرب والتي تختتم في 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

ولم يتحدث سلوت مع صلاح قبل دخوله أرض الملعب، إذ وقف قائد "الفراعنة" على الخط مع المدرب المساعد قبل مشاركته.