وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال احتفالية الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، إنه "اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة"، مشيرا الى ان "الشراكة بين العراق والأمم المتحدة راسخة وليست طارئة أو عابرة".
وتابع، أن "العراق كان من أول المشاركين في المؤتمر التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ومغادرة يونامي لا يعني انتهاء الشراكة العميقة مع الأمم المتحد"، مبيناً أن "شراكة العراق مع الأمم المتحدة كانت قصة نجاح".
