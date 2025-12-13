تكنولوجيا: إطلاق iOS 26.2 و iPadOS 26.2 رسميًا من أبل مع تحسينات ومزايا جديدة قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت أبل اليوم تحديثي iOS 26.2 و iPadOS 26.2 لأجهزة آيفون وآيباد المدعومة، مع مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة التي تركز على سهولة الاستخدام وزيادة الإنتاجية.

يضيف تحديث iOS 26.2 خيارًا جديدًا لتفعيل منبه تلقائي عند حلول موعد التذكير، كما يتيح التحكم في درجة شفافية الساعة على شاشة القفل.

ويحسّن التحديث من أداء AirDrop، إلى جانب إدخال مزايا جديدة داخل تطبيق Podcasts. بالإضافة إلى ذلك، يفعّل التحديث ميزة الترجمة الفورية Live Translation على سماعات AirPods داخل الاتحاد الأوروبي، ويدعم متاجر التطبيقات البديلة والمساعدات الصوتية التابعة لجهات خارجية في اليابان.

أما تحديث iPadOS 26.2، فيواصل تطوير تجربة تعدد المهام بشكل أوضح وأكثر مرونة. يتيح النظام سحب التطبيقات وإفلاتها من شريط Dock أو من Spotlight Search أو من مكتبة التطبيقات App Library إلى أوضاع عرض مختلفة، بما في ذلك Slide Over.

ويسمح سحب التطبيق إلى أقصى اليمين أو اليسار بتفعيل وضع Slide Over، بينما يؤدي سحبه إلى الجانبين إلى فتح عرض مقسّم. وعند سحب التطبيق إلى منتصف الشاشة، يفتح النظام نافذة بحجم أكبر أو أصغر، مع مؤشرات مرئية توضح الوضع المختار.

يتوفر تحديثا iOS 26.2 و iPadOS 26.2 للتنزيل الفوري. وفي حال عدم وصول إشعار التحديث بعد، يمكن التوجه إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرامج، والبدء في التثبيت مباشرة.

