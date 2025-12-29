- 1/2
- 2/2
وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح الأحد بإدارة شرطة مكافحة التهريب بمدني على ضبطية 2460 رأس بنقو تقدر قيمتها ب120 مليون جنيهاً .
حيث أكد الوالي أن الشرطة عين ساهرة ويد أمينة لخدمة الشعب، معلناً أن سلامة وصحة وأمن المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والسماح بمساسه .
وقال إن حكومته تستهدف خلو الولاية في العام 2026م من المخدرات.
فيما أكد اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إن الضبطية هدية لمواطني الولاية، مشيراً لضبط 6 ألف رأس خلال الشهر السابق، مجدداً إلتزام الشرطة بملاحقة تجار المخدرات ومناشدا الجميع للتعاون مع الشرطة وتقديم المعلومات للجهات المختصة .
وكشف العميد شرطة أحمد السيد عبد الرحيم مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية عن ضبط المتهم وعربته، مؤكداً أن واجبات إدارته حماية المجتمع .
وأعلن مولانا الدكتور النزير حامد الفكي رئيس النيابة العامة بالولاية العمل على تقديم المتهمين للمحاكمات .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الجزيرة تضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.