رئيس Coinbase التنفيذي: بيتكوين تدعم مكانة الدولار كعملة احتياطية “بطريقة غريبة”

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، براين أرمسترونغ، إن بيتكوين توفر منافسة صحية للدولار الأميركي، ما يفرض ضغطًا على صناع السياسات للحفاظ على الانضباط المالي، ويساهم في نهاية المطاف في حماية هيمنة العملة الأميركية.

أرمسترونغ في مقابلة مع برنامج Tetragrammaton مع ريك روبن، يوم الخميس، أن “[بيتكوين] تشكّل نوعًا من آلية الضبط والتوازن مقابل الدولار، إذ عندما يكون هناك إنفاق مفرط بالعجز أو تضخم مرتفع في الولايات المتحدة، يتجه الناس إلى بيتكوين في أوقات عدم اليقين”.

وأضاف: “قد يكون من المقبول تسجيل تضخم بنسبة 2% أو 3% إذا كان الاقتصاد ينمو بالمعدل نفسه، لكن إذا تجاوز التضخم نمو الاقتصاد، فإنك ستفقد في نهاية المطاف وضع العملة الاحتياطية، وهو ما سيمثل ضربة هائلة للولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن بيتكوين (BTC) تُبقي الدولار “تحت الرقابة” بشكل غير مباشر، من خلال دفع الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية المالية إلى تجنب السياسات التي قد تقوض الثقة في الاقتصاد الأميركي.

واختتم أرمسترونغ بالقول: “لذلك أعتقد، وبطريقة غريبة، أن بيتكوين تساعد في إطالة أمد التجربة الأميركية”.

الدين الأميركي ينمو بمعدل 6 مليارات دولار يوميًا ويقترب من 38 تريليون دولار

ارتفع الدين القومي الأميركي إلى 37.65 تريليون دولار، ويزداد حاليًا بمعدل 70,843 دولارًا في الثانية أي ما يقارب 4.25 ملايين دولار في الدقيقة وفقًا للوحة تتبع الدين الصادرة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأميركي.

وفي مطلع أكتوبر، وصف بنك جيه بي مورغان بيتكوين والذهب بأنهما جزء من “تجارة تآكل القيمة” في ظل تصاعد حالة عدم اليقين حول الدولار.

وكانت بيتكوين قد سجلت ذروة سعرية عند 126,080 دولارًا في 10 أكتوبر، قبل أن تتراجع بنحو 30% إلى 88,210 دولارًا، في حين واصل الذهب ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 4,545 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

ووقّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في مارس لإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين، وهي خطوة قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إنها قد تساعد في التخفيف من عبء الدين المتصاعد.

غير أن هذا الاحتياطي يقتصر حاليًا على بيتكوين المصادَرة دون تنفيذ عمليات شراء جديدة، كما أن مشروع “قانون بيتكوين لعام 2025” الذي يُفترض أن يدعم الاحتياطي لا يزال في مراحله التشريعية الأولى داخل الكونغرس.

العملات المستقرة قد تكون أكثر فاعلية في ترسيخ هيمنة الدولار

في المقابل، يرى بعض خبراء الصناعة أن العملات المستقرة تلعب دورًا أكبر من بيتكوين في تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

فإلى جانب خلق طلب قوي على الدين الأميركي، تسهم العملات المستقرة في إيصال الدولار الأميركي إلى الأفراد والشركات حول العالم، بحسب ما قاله الشهر الماضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوليغون، سانديب نايلوال.

وقال نايلوال: “نحن نشهد ‘دولرة 2.0’ تحدث في الزمن الحقيقي من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا، حيث تُعاد هيكلة اقتصادات كاملة حول الدولار الرقمي”.

وأقرّت الولايات المتحدة قانون GENIUS في منتصف يوليو، والذي يُنظر إليه كأحد أكثر الأطر التنظيمية شمولًا للعملات المستقرة حتى الآن.

ويبلغ حجم سوق العملات المستقرة حاليًا نحو 312.6 مليار دولار، وهو رقم قدّرت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل أنه سيصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.