قال الحزب الشيوعي السوداني إن السلطات الأمنية في عطبرة منعته من إقامة ندوة احتفالاً بذكرى ثورة ديسمبر والاستقلال، وحاولت “احتلال” دار الحزب.

واتهم في بيان السلطات بالسعى لقمع الحراك الشعبي ومصادرة الحقوق السياسية،مؤكداً تمسكه بحقه الدستوري في ممارسة النشاط السياسي، ورفضه للانتهاكات والاعتقالات.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الشيوعي السلطات الأمنية منعتنا من إقامة ندوة احتفالا بذكرى الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.