تكنولوجيا: سيتم طرح معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس الجديد كإصدار أبطأ يفتقر إلى نواة الأداء.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نسخة أقل قوة من معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 قادمة تم تجهيز هذه النسخة بعدد أقل من أنوية الأداء (Performance CPU cores) مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأصلي، وقد حددت التسريبات الأولية توقعات الأداء لهذه النسخة الجديدة ذات الـ 7 أنوية أيضاً.

نحن على وشك عودة سلسلة شرائح Snapdragon 8 جديدة بـ 7 أنوية. في الوقت الحالي، لم تصدر شركة كوالكوم أي إعلان رسمي بعد. ومع ذلك، ظهرت علامات مبكرة على Geekbench تشير إلى أن كوالكوم قد طورت نسخة أقل قوة من Snapdragon 8 Elite Gen 5.

للتذكير، أنشأت كوالكوم نسخة مكافئة من Snapdragon 8 Elite العام الماضي أيضاً. باختصار، كان أداء هذا المتغير ذو الـ 7 أنوية جيداً وساعد هاتف Find N5 على تحقيق أوقات تشغيل ممتازة في اختباراتنا. ومع ذلك، تبنت شركة أوبو (Oppo) فقط هذا المتغير، بينما تميز هاتف Galaxy Z Fold7 بمتغير ذي 8 أنوية يحمل العلامة التجارية Snapdragon 8 Elite for Galaxy بدلاً من ذلك (بسعر حالي 1,050 دولاراً – مجدد على أمازون). والآن، أصبح Find N6 أول جهاز بنسخة 7 أنوية من Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ومثل سلفه الفعلي، يتخلى متغير Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد هذا عن نواة أداء واحدة ليصل إلى 7 أنوية إجمالاً مع الحفاظ على سرعات ساعة تبلغ 3.6 جيجاهرتز. وبالمثل، تظل سرعات الساعة 4.6 جيجاهرتز على الأنوية الرئيسية (Prime cores). ونتيجة لذلك، يتماشى أداء النواة الواحدة لهذا المتغير الجديد مع ما توقعناه من Snapdragon 8 Elite Gen 5. ومع ذلك، فإن نتيجة 3,524 ستضع المتغير ذو الـ 7 أنوية في المرتبة الثانية من القاع في قاعدة بياناتنا لـ Snapdragon 8 Elite Gen 5، متقدماً مباشرة على OnePlus 15.

لم يتأثر أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) أيضاً بنتيجة OpenCL بلغت 24,103. وبالمناسبة، ستشهد هذه النتيجة إنهاء المتغير ذو الـ 7 أنوية بالقرب من القمة بين Poco F8 Ultra و RedMagic 11 Pro. ومع ذلك، يعاني الأداء متعدد الأنوية. استناداً إلى معاييرنا، يتأخر هذا المتغير ذو الـ 7 أنوية عن شقيقه ذو الـ 8 أنوية بحوالي 17% في اختبار Geekbench 6.5 متعدد الأنوية.

ونتيجة لذلك، يسجل هذا المتغير ذو الـ 7 أنوية نفس النتيجة تقريباً لنسخة الـ 8 أنوية من Snapdragon 8 Elite (الجيل السابق). ومع ذلك، يتفوق متغير Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد على سلفه ذو الـ 7 أنوية بحوالي 10%. حالياً، من المتوقع أن يصل متغير Snapdragon 8 Elite Gen 5 ذو الـ 7 أنوية في 17 مارس عندما تقدم أوبو هاتف Find N6 عالمياً. ويبقى أن نرى في هذه المرحلة ما إذا كان مصنعو أجهزة أندرويد الآخرون (OEMs) سيعتمدون هذا المتغير بدلاً من خيار الـ 8 أنوية.

