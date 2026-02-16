الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - من المستفيد من برنامج دعم التوظيف؟

من المستفيد من برنامج دعم التوظيف؟ وما هي شروط الاستفادة من برنامج دعم الموظفين؟ يعد برنامج التوظيف الذي يتم تقديمه من صندوق الموارد البشرية من برامج دعم الموظفين، من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على من هم المستفيدين من البرنامج.

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة من هم الأشخاص المستفيدين من برنامج دعم الموظفين، ويهدف لك البرنامج إلى دعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، حيث يتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف.

ويعمل البرنامج على دعم جميع وظائف القطاع الخاص للدوام الكامل، والبرنامج يشمل دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن التي توجد بها فرص عمل أقل، ويتيح كذلك فرص عمل وظيفية ويقوم بتوظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط الاستفادة من برنامج دعم الموظفين

هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل الحصول على دعم الموظفين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يتراوح عمر المتقدم من 18 لـ 60 سنة وذلك وفقًا للتقويم الميلادي.

يجب ألا يكون المتقدم طالبًا وفقًا لبيانات وزارة التعليم.

المتقدم يجب ألا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو متقاعد حكومي أو خاص، أو أن يكون صاحب عمل.

عدم تجاوز المتقدم لمدة الدعم المسموحة وهي 2 شهر في البرنامج.

المتقدم يجب أن يكون مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة.

يجب ألا يكون المتقدم مشتركًا في أي منشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية أثناء فترة الدعم من البرنامج.

المتقدم يجب أن يكون مسجلًا في المنصة الوطنية المحددة للتوظيف.

اجر العميل يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي، وألا يزيد الحد الأعلى للأجر عن 15000 ريال سعودي.

مبلغ الدعم يتم احتسابه بناءً على الراتب الذي تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا تقل فترة تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية هم 90 يوم والتي يتم حسباها من تاريخ التسجيل، وتستطيع المنشأة رفع طلب الدعم من منصة هدف والذي يبدأ من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ألا يقوم المتقدم برفع طلب دعم جديد لموظف تم دعمه مسبقًا لنفس المنشأة إلا بعد أن تمر 6 أشهر من تاريخ الاستبعاد.

يحب أن يتم استكمال دعم برامج دعم التوظيف السابقة وذلك لمن لم يكمل 24 شهرًا ولم يتجاوز 3 مرات دعم، كما انه لا يتم دعم المستفيدين النشيطين في برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف.

تعرفنا على من المستفيد من برنامج دعم التوظيف، كما أننا اطلعنا على شروط الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، ويهدف البرنامج إلى دعم الأشخاص الذين بحاجة للحصول على عمل.