طريقة سداد رسوم لوحة بدل تالف الراجحي 2026

ما هي طريقة سداد رسوم لوحة بدل تالف الراجحي؟ وما هي الشروط والوثائق المطلوبة لتجديد لوحة سيارة؟ قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمات تجديد لوحات السيارات أو استبدالها عند تلفها أو في حال لم تكن الأرقام واضحة بسبب عوامل المناخ التي تؤثر عليها، من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على طريقة سداد رسوم لوحات السيارة الراجحي.

يمكنك سداد رسوم لوحة بدل تالف من خلال تطبيق الراجحي، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى تطبيق الراجحي للأندرويد ” من هنا“، وللأيفون ” من هنا“. انقر على المدفوعات. اختر المدفوعات الحكومية. اضغط على خدمات المركبات. انقر على إعادة إصدار لوحة الترخيض. قم بإدخال رقم الهوية، والرقم التسلسلي للاستمارة، وسبب الإصدار. اختر ما إذا كنت ترغب أن تكون لوحة المركبة بشعار أم بدون شعار، ثم انقر على تأكيد. قم بتحديد الحساب الذي سيخصم منه المبلغ. انقر على تأكيد، وبذلك تكون تمت عملية الدفع بنجاح.

الشروط والوثائق المطلوبة لتجديد لوحة سيارة

هنالك بعض الشروط والوثائق التي يجب توافرها من أجل تجديد لوحة السيارة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

استكمال نموذج تحديث اللوحة.

تقديم صور استمارة تسجيل السيارة.

يجب ان تكون شهادة الفحص الدوري للمركبة سارية المفعول.

إحضار اللوحة الممسوحة أو التالفة أو القديمة من أجل أن يتم استبدالها من خلال فرع المرور التابع له.

في حال كان المتقدم صاحب مؤسسة أو عمل يجب أن يقوم بتقديم سجل تجاري.

يجب تسديد رسوم تبلغ قيمتها 100 ريال سعودي.

القيام بتعبئة نموذج سبك اللوحات.

يجب تقديم خطاب مصدق من الغرفة التجارية وذلك بالنسبة للحافلات الخاصة والعامة والشركات.

صورة بطاقة الهوية الوطنية أو إذا الشخص مقيمًا يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول.

مركبات النقل يجب أن تحصل على موافقة من وزارة المواصلات وذلك ليتم التسجيل وإكمال الإجراءات.

تعد طريقة سداد رسوم لوحة بدل تالف الراجحي من الطرق السهلة التي يمكن القيام بها بسهولة من خلال القيام بالخطوات المطلوبة وذلك عن طريق تطبيق الراجحي الإلكتروني.