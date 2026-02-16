الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - الجوازات السعودية .. توضح طريقة إصدار جواز سفر لطفل عمره 10 سنوات

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية طريقة إصدار جواز سفر لطفل عمره 10 سنوات، هذا وقد ذكرت الشروط التي يجب الالتزام بها، ويتم إجراء عملية الإصدار بشكل إلكتروني وذلك عبر منصة أبشر، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الطريقة والشروط المحددة.

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة إصدار جواز السفر للأطفال الأدنى من 15 عامًا عبر منصة أبشر الإلكترونية، وخطوات الإصدار هي كالتالي:

الدخول على منصة أبشر “من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول على المنصة.

التوجه إلى الخدمات، ثم اختيار منها “ الجوازات “.

“. اختيار خدمة “إصدار جواز لمن هم دون 15 سنة”.

تحديد الفرد المُراد إصدار الجواز له.

تعبئة البيانات المطلوبة، مع إرفاق صورة لصاحب الجواز.

الموافقة على الشروط والأحكام الواردة.

إرسال الطلب.

متطلبات إصدار جواز سفر للتابعين

وضعت المديرية العامة للجوازات متطلبات يجب الالتزام بها من أجل التمكن من إصدار جواز سفر للتابعين، وهذه المتطلبات تتضمن الآتي:

يشترط الحصول على هوية وطنية.

سداد الرسوم المستحقة.

سداد المخالفات المرورية في حال وجودها.

للاطلاع على كافة الخدمات التي تُقدمها منصة أبشر ومعرفة خطوات الاستفادة منها تابع موقع لحظات نيوز.