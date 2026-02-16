جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الاثنين.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 8 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.