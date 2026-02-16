سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 16-02-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يشكل عائقاً أمام محاولات صعود الزوج في الفترة المقبلة.