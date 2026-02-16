سعر سهم الصقر للتأمين (8180) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 16-02-2026

قفز سعر سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي تأتي مصحوبة بزيادة ملحوظة في أحجام ا لتداول، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.22 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 9.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد