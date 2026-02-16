سعر الامتياز (ALIMTIAZ) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 16-02-2026

صعد سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (8310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.77 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد